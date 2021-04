Tremendo schianto sulla via Emilia, scooterista in condizioni disperate

Tremendo schianto sulla via Emilia nella tarda mattinata di lunedì con uno scooterista rimasto gravemente ferito e in condizioni disperate. Il sinistro si è verificato poco dopo mezzogiorno all'inizio dell'abitato di Santa Giustina. Dai primi riscontri pare che un'Opel Corsa stesse uscendo da via Borghi per immettersi sulla Ss9 in direzione nord quando, da Santarcangelo in direzione di Rimini, è arrivato uno scooterone che ha centrato in pieno il muso dell'utilitaria. Lo scooterista è stato sbalzato sull'asfalto rovinando a terra dopo un volo di diversi metri. E' scattato l'allarme e, sul posto, sono accorsi i sanitari del 118 con due ambulanza e l'auto medicalizzata oltre al personale della polizia Stradale. Stabilizzato, il ferito è stato poi trasportato d'urgenza al "Bufalini" di Cesena col codice di massima gravità dove le sue condizioni sarebbero estremamente critiche. Per permettere i soccorsi, la via Emilia è stata parzialmente chiusa con pesanti ripercussioni sul traffico.

SEGUONO AGGIORNAMENTI