Perde il controllo del suv e invade la corsia opposta, due feriti gravi nel tremendo frontale

Pauroso scontro frontale quello avvenuto nel primo pomeriggio di mercoledi a Bellaria, sulla via San Mauro, con due persone rimaste ferite e trasportate d'urgenza al "Bufalini" di Cesena. Il sinistro è avvenuto intorno alle 13.30 e, ad innescarlo, sarebbe stato il conducente di un suv della Jaguar che ha perso il controllo del mezzo andando ad invadere la corsia opposta. In quel momento stava arrivando una Renault Clio, con a bordo un uomo e una donna, col guidatore che si è trovato il fuoristrada davanti al muso e non ha potuto far nulla per evitarlo. Nello schianto l'utilitaria è finita nel fossato che costeggia la carreggiata e i due occupanti sono rimasti incastrati tra le lamiere. E' stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per liberarli dai rottami contorti e affidarli alle cure dei sanitari del 118 intervenuti sul posto con due ambulanze e l'elicottero da Ravenna. Mentre il conducente del suv, un 58enne cesenate, è rimasto praticamente illeso e trasportato in pronto soccorso per precauzione, l'uomo e la donna hanno riportato gravi ferite. Quest'ultima, una 48enne bellariese, dopo essere stata stabilizzata è stata trasportato in codice rosso al "Bufalini" di Cesena. Anche l'uomo, un 47enne anche lui bellariese, in condizioni meno serie è stato portato nel nosocomio cesenate. In via Ravenna, per ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente, è intervenuta la polizia Municipale di Bellaria.