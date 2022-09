Giovane automobilista si schianta contro un albero, 20enne in gravi condizioni

Tremendo schianto, nel pomeriggio di mercoledì, sulla via Orsoleto nel quale è rimasto gravemente ferito un automobilista 20enne. L'incidente si è verificato poco prima delle 15 quando, dalle prime ricostruzioni, il ragazzo al volante di una Seat stava percorrendo la strada in direzione mare a velocità sostenuta e per cause ancora in corso di accertamento avrebbe perso il controllo del veicolo. L'auto, come una scheggia impazzita, è andata a sbattere contro il tronco di un albero che costeggia la carreggiata per poi terminare la carambola nel cortile di un'abitazione abbandonata. E' scattato l'allarme e, sul posto, sono accorsi i mezzi del 118. Ai primi soccorritori le condizioni del 20enne sono apparse subito molto gravi ed è stato chiesto l'intervento dell'eliambulanza da Ravenna. Il ferito è stato intubato e, una volta stabilizzato, trasportato d'urgenza al "Bufalini" di Cesena. Per ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro, in via Orsoleto è intervenuta una pattuglia della polizia Municipale.