Sorpasso azzardato, centauro 18enne tampona un'auto e viene travolto da un camion

Tremenda carambola nel tratto riminese della via Emilia, nel pomeriggio di venerdì, con un centauro 18enne residente a San Mauro rimasto gravemente ferito nell'impatto. Il sinistro si è verificato poco prima delle 16 all'altezza di Santa Giustina quando il ragazzo, in sella a una Zontes 125, stava procedendo in direzione di Santarcangelo. Secondo una prima ricostruzione il centauro avrebbe sorpassato le auto ferme in colonna per poi toccare la fiancata di un'Audi station wagon. Nell'urto il 18enne ha perso il controllo della due ruote venendo sbalzato sull'asfalto con il corpo che è andato ad invadere la corsia opposta dove, in quel momento, stava sopraggiungendo un camion. Il conducente del mezzo pesante ha tentato una disperata frenata ma, nonostante questo, il ragazzo è stato travolto riportando lesioni estremamente gravi. Sul posto sono accorsi i mezzi del 118, ambulanza e auto medicalizzata, oltre ai vigili del fuoco. Ai primi soccorritori le condizioni del 18enne sono apparse subito molto serie ed è stato chiesto l'intervento dell'eliambulanza da Ravenna. Per permettere i soccorsi, la polizia Municipale ha provveduto ha chiudere la via Emilia in entrambi i sensi. Il ferito, una volta stabilizzato, è stato trasportato d'urgenza con il codice di massima gravità al "Bufalini" di Cesena.