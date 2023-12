Tira dritto alla rotatoria, la guidatrice rimane incastrata nell'abitacolo

Pauroso incidente stradale, nella notte tra martedì e mercoledì, con la guidatrice del veicolo rimasta incastrata tra le lamiere. Il sinistro è avvenuto intorno alle 2.40 alla rotatoria tra le vie Tomba e Trasversale Marecchia, nella frazione di San Martino dei Mulini a Santarcangelo. Dai primi riscontri la ferita, 38enne residente a Borgo Maggiore a San Marino, era al volante di una Seat Leon quando è arrivata all'intersezione e avrebbe tirato dritto finendo contro la rotatoria. Nell'impatto l'auto è carambolata e, la donna, è rimasta imprigionata nell'abitacolo. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco che hanno provveduto a liberare la 38enne per poi affidarla alle cure dei sanitari del 118 intervenuti con ambulanza e auto medicalizzata. La ferita, una volta stabilizzata, è stata trasportata d'urgenza al "Bufalini" di Cesena dova non sarebbe comunque in pericolo di vita. Alla rotatoria, per ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro, è intervenuta una pattuglia dei carabinieri che ha effettuato i rilievi di rito.