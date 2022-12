Camion perde il controllo e si intraversa sulla Ss16, traffico in tilt

E' stato con tutta probabilità l'asfalto reso insidioso dalle basse temperature a far perdere il controllo a un mezzo pesante che, nella prima mattina di lunedì, si è intraversato sulla Ss16 nel tratto tra le uscite di Savignano e Bellaria in direzione di Rimini. L'incidente è avvenuto verso le 6.30 quando il conducente del camion ha perso il controllo e il Tir ha iniziato a sbandare per poi andare a sbattere contro il new jersey terminando la propria carambola occupando entrambe le corsie di marcia. E' scattato l'allarme e, sul posto, oltre ai mezzi di soccorso del 118, sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia Stradale e la Municipale di Bellaria.

Il conducente del camion non sarebbe rimasto ferito ma la Ss16 è rimasta completamente bloccata in direzione sud mentre pesanti rallentamenti si sono verificati in direzione di Ravenna. Per permettere ai mezzi di soccorso di mettere in sicurezza l'autoarticolato il traffico è stato deviato in direzione sud con uscita obbligatoria allo svincolo San Mauro; in direzione nord con uscita obbligatoria allo svincolo Bellaria. Successivamente, a causa di un tamponamento tra due veicoli nei pressi del 189,500, per chi viaggia in direzione nord è stata disposta l’uscita obbligatoria allo svincolo di Igea Marina, mentre per chi viaggia in direzione sud l’uscita obbligatoria allo svincolo di San Mauro Pascoli.