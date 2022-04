Perde il controllo dell'auto e finisce fuori strada, 36enne in condizioni disperate

Tremendo incidente nella tarda serata di venerdì a Santarcangelo, sulla Trasversale Marecchia all'altezza del civico 1110, con un 36enne trasportato in condizioni disperate al "Bufalini" di Cesena. Il sinistro si è verificato intorno alle 21.40 quando il ferito, al volante di una Lancia Ypsilon senza altre persone a bordo, stava procedendo in direzione della città clementina quando per cause ancora in corso di accertamento avrebbe perso il controllo dell'utilitaria. Il mezzo è carambolato fuori strada terminando la sua corsa nel fossato che costeggia la carregiata col 36enne rimasto bloccato tra le lamiere dell'abitacolo. E' stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per liberarlo e affidarlo alle cure dei sanitari del 118 intervenuti con ambulanza e auto medicalizzata. Il ferito, una volta stabilizzato, è stato trasportato d'urgenza nel nosocomio cesenate e ricoverato nel reparto di Rianimazione dove i medici si sono riservati la prognosi.