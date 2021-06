Schianto nell'appennino forlivese, coinvolto un bambino di 6 anni

Una riminese di 32 anni, insieme ad un bimbo di sei anni, sono rimasti feriti in un incidente stradale verificatosi mercoledì mattina nel Forlivese, a Terra del Sole. Erano circa le 11 quando un mezzo pesante è venuto a collisione con un'auto: secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polizia Stradale di Forlì, distaccamento di Rocca San Casciano, il camion, un "Iveco 75" condotto da un pesarese, stava percorrendo il tratto di Statale che prende il nome di via Mengozzi in direzione di Forlì, quando, per cause in corso d’accertamento, si è scontrato contro l’auto che si immetteva da via del Partigiano.

A seguito dell'impatto la vettura, una "Volkswagen T-Cross", è finita in testacoda, arrestandosi poi sulla carreggiata, mentre il camion è finito fuori strada. Alla guida della vettura vi era una riminese di 32 anni, mentre a bordo vi era oltre ad un'altra persona anche un bimbo di 6 anni. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco ed i sanitari del 118 con tre ambulanze e l'elimedica decollata da Ravenna.

Fortunatamente le condizioni degli occupanti della vettura erano meno gravi di quanto inizialmente temuto, anche se tutti sono stati trasportati al Trauma Center dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena con "codice 2", quello intermedio sulla scala di gravità. L'autotrasportatore è stato trasportato al "Morgagni-Pierantoni" di Vecchiazzano.

Per consentire la messa in sicurezza dei mezzi e della carreggiata l'arteria è stata a lungo chiusa al traffico, con la circolazione deviata dalla Polizia Locale sulla viabilità comunale. Presenti anche gli operatori di Anas.