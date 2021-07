Tremendo schianto, centauro in gravi condizioni dopo il duplice impatto

Paurosa carambola nel tardo pomeriggio di mercoledì sulla Tolemaide, a Rimini, nel quale è rimasto seriamente ferito un centauro. Il sinistro si è verificato poco prima delle 18 quando, dai primi riscontri, un motociclista in sella a una Kawasaki di grossa cilindrata stava procedendo in direzione mare. Arrivato nei pressi del distributore di benzina il furgone che lo precedeva ha svoltato a sinistra per immettersi nell'area di rifornimento e il centauro alle sue spalle lo ha centrato in pieno. A cause dell'urto, la due ruote ha invaso la corsia opposta andando a sbattere frontalmente con una Ford che proveniva in senso opposto. Il motociclista è stato sbalzato a terra e, sul posto, è accorsa un'ambulanza del 118 coi sanitari che a causa della gravità delle ferite dell'uomo hanno chiesto l'intervento dell'eliambulanza. Il motociclista, dopo essere stato stabilizzato, è stato trasportato d'urgenza al "Bufalini" di Cesena. Sulla Tolemaide, per ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente, è intervenuta la polizia Stradale e si sono verificati pesanti rallentamenti in entrambe le direzioni.