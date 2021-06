Centauro travolto da un camion, tremenda carambola sulla via Emilia

C'è, con tutta probabilità, una manovra azzardata all'origine dell'incidente che giovedì mattina ha visto un centauro venire travolto da un camion. Il sinistro si è verificato intorno alle 6.40 sulla via Emilia a Santa Giustina quando, per cause ancora in corso di accertamento, un uomo in sella a una moto di grossa cilindrata è finito sotto le ruote del mezzo pesante. Secondo una prima ricostruzione, il motociclista procedeva in direzione di Rimini quando avrebbe sorpassato mentre un camion stava arrivando in direzione opposta. Non è chiaro se vi sia stato un urto o una perdita di equilibrio da parte del centauro che è rovinato sull'asfalto e travolto dalle ruote del mezzo pesante. La moto, una Yamaha Tracer, è invece carambolata andando a centrare uno scooter parcheggiato lungo la strada all'altezza di un bar.

Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118, ambulanza e auto medicalizzata, coi sanitari che hanno provveduto a stabilizzare il ferito che a causa delle gravi lesioni riportate è stato trasportato d'urgenza al "Bufalini" di Cesena col codice di massima gravità. Per i rilievi di rito, e per ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro, è intervenuta la polizia Stradale. Complice anche l'ora di punta, sulla via Emilia si sono formate lunghe code in entrambi i sensi.