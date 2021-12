Perde il controllo e carambola nel fosso, automobilista estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco

Pauroso incidente, nella tarda mattinata di venerdì, con un 50enne che è stato trasportato d'urgenza in eliambulanza al "Bufalini" di Cesena. Il sinistro è avvenuto verso le 11.30 sulla via Tolemaide nel tratto a mare della Statale 16 dove, per cause ancora in corso di accertamento, il ferito stava procedendo in direzione monte e a velocità sostenuta al volante di una Mercedes Clk e ha perso il controllo della vettura. Sbandando alla sua sinistra è andato ad impattare contro il cordolo che protegge il camminamento pedonale ma questo ha fatto letteralmente da rampa all'auto che è andata a volare nel fosso che costeggia la carreggiata passando in mezzo a due alberi e terminare la carambola nel canale. Il guidatore è rimasto incastrato nell'abitacolo, andato completamente distrutto, e per liberarlo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco accorsi sul posto insieme ai sanitari del 118. Ai primi soccorritori le condizioni del ferito sono apparse serie ed è stato chiesto l'intervento anche dell'eliambulanza. Stabilizzato sul posto, il 50enne è stato poi trasferito nel nosocomio cesenate. Via Tolemaide è stata parzialmente chiusa dalla polizia Municipale per permettere i soccorsi e i rilievi di rito per ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente.