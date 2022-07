Dopo lo schianto finisce nel fosso, automobilista incastrato tra le lamiere e liberato dai vigili del fuoco

Carambola sulla Trasversale Marecchia, nella serata di giovedì, con un ferito trasportato in gravi condizioni al "Bufalini" di Cesena. L'incidente si è verificato intorno alle 22 e ha visto coinvolte una Mercedes Classe B, guidata da una 28enne, e una Mini, condotta da un 51enne. Da una prima ricostruzione pare che la ragazza stesse procedendo in direzione di Sant'Ermete quando ha iniziato la svolta a sinistra per entrare nel piazzale di Lombardi. In quel momento, dalla parte opposta, stava arrivando la Mini che ha centrato in pieno la Classe B per poi carambolare nel fossato che costeggia la carreggiata. Il 51enne è rimasto incastrato tra le lamiere ed è stato liberato dai vigli del fuoco, intervenuti sul posto insieme ai mezzi del 118, e affidato ai sanitari. L'uomo è risultato essere il ferito più grave e, una volta stabilizzato, è stato trasportato d'urgenza al "Bufalini" di Cesena. Contusioni più lievi per la 28enne che, a sua volta, è stata portata al pronto soccorso dell'Infermi di Rimini. Sulla Trasversale Marecchia, per ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro ed effettuare i rilievi di rito, è intervenuta la polizia Municipale di Santarcangelo.