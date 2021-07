Tremendo schianto nella notte, scooterista in gravi condizioni dopo la carambola

Il sinistro avvenuto sulla Consolare per San Marino, dei due feriti il più serio è stato trasportato d'urgenza al "Bufalini" di Cesena per un trauma cranico

Grave incidente stradale nella notte tra martedì e mercoledì con due scooteristi rimasti feriti di cui uno trasportato in condizioni molto serie al "Bufalini" di Cesena. Il sinistro si è verificato verso le 00.20 sulla Consolare per San Marino all'altezza dell'incrocio con via del Gatto. La ricostruzione della dinamica non appare chiara e, al momento, è ancora al vaglio della polizia di Stato intervenuta per i rilievi di rito. Secondo quanto emerso lo scooterone, con due persone a bordo delle quali non sono state fornite le generalità, stava procedendo in direzione della Repubblica del Titano quando il guidatore ha perso il controllo ma sul momento non è stato possibile accertare se si sia trattato di una distrazione o per la presenza di un secondo veicolo.

Il due ruote, come una scheggia impazzita, è andato a schiantarsi contro il new jersey che divide le corsie facendo sbalzare sull'asfalto entrambe le persone a bordo. Ad avere la peggio è stato il guidatore, che ha riportato una profonda ferita alla testa e un serio trauma cranico. Soccorsi dal personale del 118, arrivato sul posto con due ambulanze e l'auto medicalizzata, il più grave è stato trasportato d'urgenza al "Bufalini" di Cesena in codice rosso mentre il passeggero con ferite più lievi è stato portato al pronto soccorso dell'Infermi di Rimini con codice di media gravità.