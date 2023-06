Incidente sulla Tolemaide, cinque auto distrutte e una finisce ribaltata. Feriti e traffico in tilt

Un incidente spaventoso, con coinvolti cinque veicoli di cui uno è finito cappottato. Nella prima mattinata di mercoledì (28 giugno), attorno alle 7, si è registrato un grosso incidente lungo la via Tolemaide, all’altezza di via Variano. Secondo le prime informazioni ci sono feriti, ma non si registrerebbero codici di massima gravità. Sul posto è intervenuta la Polizia locale impegnata nella ricostruzione della dinamica, varie ambulanze del 118, l’elisoccorso e i Vigili del fuoco. La strada è rimasta a lungo chiusa al traffico, con inevitabili ripercussioni sulla viabilità dello snodo.