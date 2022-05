Perde il controllo dell'auto, sbatte contro le macchine in sosta e si cappotta: è in gravi condizioni

C'è da registrate in questo Primo Maggio un grave incidente accaduto alle 19 lungo viale Tripoli, all'altezza della gelateria Marselli, a Rimini. Un uomo al volante di una Polo, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del veicolo andando a sbattere violentemente contro tre auto in sosta. La macchina che viaggiava in direzione mare ha concluso la sua corsa cappottandosi. Traffico in tilt con viale Tripoli chiusa in entrambe le direzioni, circolazione bloccata e forti ripercussioni in città. Sul luogo si sono precipitate l'ambulanza e l'auto medicalizzata, oltre ai Vigili del fuoco che hanno estratto il ferito rimasto incastrato dalle lamiere. Il ferito è in gravi condizioni ed è stato trasportato con la massima urgenza in ospedale.