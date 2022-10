Mortale in via Euterpe, interrogati dalla Municipale i testimoni: "Nessuno che bloccava il traffico"

Sono andate avanti per tutto il pomeriggio di lunedì le indagini della sezione Infortunistica della polizia Municipale di Rimini per ricostruire l'incidente mortale che, nella mattinata, ha visto perdere la vita il 78enne santarcangiolese Roberto Sancisi andato a scontrarsi con la propria vettura contro una ruspa del cantiere che sta realizzando la rotatoria tra la Ss16 Adriatica e la Consolare per San Marino. Due le persone ascoltate dalle quali è emerso come il mezzo del cantiere fosse uscito dall'area nei pressi dei campi da tennis del Garden e attraversato le quattro corsie di via Euterpe per dirigersi verso gli scavi a ridosso del parco della Cava. In quel momento, inoltre, non ci sarebbe stato nessuno a bloccare il traffico dei veicoli che procedevano sulla strada sia verso Ravenna che verso Riccione. Un dettaglio confermato anche da altri testimoni che, a loro volta, avrebbero sottolineato l'assenza dei mossieri che solitamente danno l'alt ai mezzi che sopraggiungono per permettere l'attraversamento in sicurezza. Dopo l'impatto con la Suzuki della vittima, inoltre, l'escavatore non si sarebbe fermato e, a marcia indietro, ritornato nell'area protetta del cantiere. Secondo altri testimoni, inoltre, in quel tratto di strada non sarebbe stata la prima volta che i mezzi pesanti uscissero dalle zone recintate e attraversassero via Euterpe senza l'assistenza del personale che bloccasse la circolazione. Sull'incidente indaga la magistratura, che sta vagliando la posizione dell'operaio addetto all'escavatore, ma anche la Cooperativa Braccianti Riminese responsabile del cantiere che a sua volta ha aperto un'indagine interna per verificare il rispetto delle procedure di sicurezza.