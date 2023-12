Individuato il pirata della strada che travolse un anziano poi deceduto per i gravissimi traumi

E' stato identificato e denunciato per omicidio stradale ed omissione di soccorso i conducente dell'Ape Piaggio che, lo scorso primo dicembre, travolse un 93enne in via Chiabrera con l'anziano che era poi deceduto al "Bufalini" di Cesena dopo una settimana di agonia in seguito alle gravissime lesioni riportate. Le indagini della Municipale di Rimini hanno accertato che alla guida del triciclo c'era un cittadino straniero di mezza età che, dopo aver investito Gabriele Mariotti, si sarebbe prima fermato per poi ripartire senza curarsi di quello che era successo. I primi soccorritori avevano trovato il 93enne a terra in condizioni molto critiche e, dopo averlo stabilizzato, lo avevano trasportato d'urgenza nel nosocomio cesenate dove è poi spirato. Al momento del decesso, la Procura di Rimini aveva aperto un fascicolo d'indagine con gli inquirenti della Locale che sono riusciti ad arrivare all'Ape fino ad identidicare il conducente. La dinamica dell'investimento, tuttavia, è ancora in fase di ricostruzione: non è chiaro se il triciclo abbia travolto Mariotti, che stava attraversando via Chiabrera al ritorno dalla Messa, per una manovra azzardata o perchè il conducente non si era accorto del pedone.