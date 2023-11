Inversione a U sulla Statale: motociclista centrato in pieno dal fuoristrada

Grave incidente, nella serata di martedì, nel tratto riminese della Ss16 Adriatica con un centauro rimasto gravemente ferito e trasportato d'urgenza al "Bufalini" di Cesena. Il sinistro è avvenuto intorno alle 18.45 nei pressi del Mondo Convenienza dove, secondo una prima ricostruzione, una donna al volante di una Jeep Renegade stava procedendo in direzione di Pesaro per poi effettuare una improvvisa inversione a U. In quel momento, dalla parte opposta, stava arrivando un motociclista in sella a una Triumph che si è trovato improvvisamente davanti il fuoristrada e non ha potuto fare niente per evitarlo. Scaraventato sull'asfalto, il centauro ha riportato delle gravi ferite e dopo essere stato stabilizzato dal personale del 118 intervenuto sul posto è stato trasferito nel nosocomio cesenate. Sul luogo del sinistro, per ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente, è intervenuta la Polizia Stradale.