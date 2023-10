Investe un cane, che poi muore, e non chiama i soccorsi: automobilista multato dai carabinieri

I Carabinieri Forestali di Pennabilli hanno concluso gli accertamenti avviati su un incidente stradale avvenuto nello scorso mese di agosto, durante il quale un cane di razza Yorkshire Terrier è stato investito e ucciso da un conducente di un'auto. Secondo i carabinieri, dopo l'investimento l'uomo si era allontanato alla guida dell'autoveicolo senza richiedere un tempestivo intervento di soccorso nei confronti dell’animale. Per questo i militari hanno rintracciato il conducente e proceduto alla contestazione di una sanzione amministrativa di 421 euro, per violazione alle norme di comportamento in materia di circolazione stradale.

Si tratta dell’applicazione dell’art. 189 del Codice della Strada che prevede l’obbligo di soccorso anche nei confronti degli animali. Infatti l'utente della strada, in caso di incidente ricollegabile al suo comportamento, ha l'obbligo di fermarsi e prestare soccorso agli animali che abbiano subito il danno. L’inottemperanza a tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa. Tale attività si inserisce nell’ambito del servizio svolto quotidianamente dai Carabinieri Forestale della Provincia di Rimini in materia di tutela del benessere degli animali da affezione e da reddito.