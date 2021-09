Investita mentre attraversa la strada, pedone in gravi condizioni

E' stata trasportata al "Bualini" di Cesena in eliambulanza, con il codice di massima gravità, una donna di 54 anni rimasta seriamente ferita in un incidente stradale. Il sinistro si è verificato nel pomeriggio di venerdì a Morciano di Romagna verso le 15 quando, secondo i primi accertamenti, la signora stava attraversando la strada in via XXV luglio. Per cause al vaglio dei carabinieri, intervenuti per i rilievi di rito, una Fiat Panda con a bordo una coppia di anziani ha centrato in pieno la 54enne facendola rovinare sull'asfalto. E' scattato l'allarme che ha fatto intervenire un'ambulanza del 118 e i primi soccorritori, data la gravità delle lesioni riportate dalla donna, ha chiesto l'intervento dell'eliambulanza. La ferita, una volta stabilizzata, è stata trasportata d'urgenza nel nosocomio cesenate.