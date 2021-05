Investita mentre attraversa la strada, pedone portato in eliambulanza al "Bufalini"

Grave incidente, nella tarda mattinata di lunedì, a Riccione in via Castrocaro dove una donna di 82 anni è stata investita da un taxi. Il sinistro si è verificato intorno alle 13 all'altezza dell'incrocio con via Monte Bianco quando, per cause ancora in corso di accertamento, il pedone stava attraversando in direzione del mare ed è stata centrata dal van. Scaraventata a terra, la signora ha riportato diversi traumi e i primi soccorritori del 118 arrivati sul posto con ambulanza e auto medicalizzata hanno allertato l'elicottero da Ravenna. Stabilizzata sul posto, la ferita è stata poi trasportata d'urgenza in eliambulanza al "Bufalini" di Cesena. Sul posto, per gli accertamenti di rito e per ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro, è intervenuta la polizia Municipale di Riccione.