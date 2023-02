Investita mentre attraversava la strada: 19enne trasportata al "Bufalini" con l'elimedica

Paura nella tarda mattinata di sabato a Coriano, dove una giovane di 19 anni è stata investita da un'auto. L'incidente è avvenuto intorno alle 12 in via Montescudo. La dinamica dei fatti è al vaglio agli agenti della Polizia Locale di Riccione, che hanno proceduto ai rilievi di legge. Inizialmente si era temuto che la ragazza avesse riportato gravi lesioni, ragion per cui i sanitari di "Romagna Soccorso" hanno richiesto anche l'intervento dell'elimedica. La 19enne, dopo esser stata stabilizzata e sottoposta alle prime cure del caso, è stata trasportata col codice di media gravità al Trauma Center dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena. La giovane sarebbe stata investita all'altezza di un attraversamento pedonale.