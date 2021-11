Investite mentre andavano a scuola, gravissime due ragazzine di 14 anni

Sono state investite nella prima mattina di giovedì, mentre stavano andando a scuola, due ragazze di 14 anni. L'incidente è avvenuto intorno alle 6 a Santo Marino di Poggio Berni, sulla Sanarcangiolese, dove per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri le giovani sono state centrate in pieno da una vettura e scaraventate sull'asfalto. Dai primi riscontri pare che le giovani stessero attraversando la strada sulle strisce pedonali poco dopo la rotatoria quando, a velocità sostenuta, è piombata su di loro una Fiat Punto. Ai primi soccorritori le condizioni delle ragazzine sono apparse subito molto serie ed è stato fatto intervenire l'elicottero del 118 da Bologna. Entrambe le 14enni sono state intubate e, dopo essere state stabilizzate dai sanitari, trasportate al "Bufalini" di Cesena con il codice di massima gravità.