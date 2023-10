Investito da un motorino mentre attraversa le strisce pedonali, d'urgenza in elisoccorso al Bufalini

Attimi di grande apprensione, a causa di un incidente stradale, lungo la via Covignano. Nella giornata di sabato (28 ottobre), attorno alle 12,40, poco distante dall’istituto comprensivo Marvelli, un uomo è stato investito sulle strisce pedonali da uno scooter di passaggio. Il giovane in sella al motorino non avrebbe visto il pedone, che ha avuto la peggio nello scontro: il ferito è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Bufalini di Cesena, con un codice di media gravità. Per il giovane sullo scooter, invece, solo qualche graffio. Per i rilievi e la ricostruzione dell’incidente è intervenuta sul posto la Polizia locale.