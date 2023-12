Investito mentre usciva dalla chiesa: muore in ospedale. Si cerca il 'pirata della strada'

Finisce in tragedia l'incidente avvenuto lo scorso venerdì in via Chiabrera a Rimini. Dopo giorni di sofferenza all'ospedale Bufalini di Cesena, è morto il 93enne Gabriele Mariotti. Nel frattempo la Procura ha avviato un'indagine per omicidio stradale, con i rilievi del caso affidati alla polizia locale di Rimini per fare charezza sul drammatico incidente. I fatti sono avvenuti il 1° dicembre, quando l'anziano, che stava rincasando dopo la messa, è stato investito, per cause ancora da chiarire mentre stava attraversando via Chiabrera. Qui è avvenuto lo scontro con l'Apecar.

Le condizioni dell'anziano sono subito sembrate disperate e immediatamente sono accorsi i soccorsi del 118, che hanno portato d'urgenza la vittima all'ospedale cesenate. Oltre alla dinamica dello scontro, risultato poi fatale al 93enne, c'è da chiarire la posizione del conducente del mezzo a tre ruote. Secondo i primi riscontri, infatti, il conducente si sarebbe fermato in un primo momento dopo l'impatto, salvo poi allontanarsi poco dopo. Ora gli investigatori sono al lavoro per rintracciare l'investitore. La notizia è riportata sulle edizioni locali dei quotidiani in edicola venerdì.