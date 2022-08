La Federazione Sammarinese Tennis piange la scomparsa di Simone De Luigi

E' arrivata come un fulmine a ciel sereno la notizia della scomparsa a soli 18 anni di Simone De Luigi, il giovane tennista sammarinese deceduto in seguito a un drammatico incidente stradale, e che ha lasciato sconvolti parenti e amici. "Siamo increduli - commentano dalla Federazione Sammarinese Tennis che partecipa con profondo dolore alla famiglia dell'atleta. - Era una giovane promessa del tennis biancazzurro, 18 anni compiuti meno di tre settimane fa, aveva fatto parte della Nazionale sammarinese in due edizioni di Coppa Davis, tra cui quella di quattro settimane fa a Baku, in Azerbaijan. Un ragazzo solare ed educato, capace di entrare nel cuore delle persone. Un allievo ed un amico che mancherà tremendamente a tutti".

Con queste parole toccanti lo ha voluto ricordare il presidente della Federtennis di San Marino Christian Forcellini: "Il destino della vita spesso è ingiusto e crudele e un ragazzo come te non dovrebbe mai lasciarci così in questo modo. Eri un ragazzo d’oro, educato e riservato a volte timido ma sempre disponibile. Avevi trovato nel tennis una passione che portavi avanti con dedizione e spirito di sacrificio riuscendo a toglierti le prime soddisfazioni bruciando le tappe dei tuoi obiettivi. Ti ho salutato in partenza per la Coppa Davis leggendo nei tuoi occhi l’emozione e il giusto orgoglio di essere riuscito a far parte della squadra che insieme ai tuoi compagni avrebbe difeso i colori del tuo Paese. Sei tornato con una storica qualificazione raggiunta dimostrando attaccamento alla bandiera e grande professionalità per la tua giovane età. Il futuro del tennis sammarinese sarebbe stato sicuramente tuo, ne sono certo, ma per quel beffardo destino di cui accennavo sopra tutto questo da oggi non potrà essere possibile. Resta il ricordo di un ragazzo speciale che porteremo sempre con noi e ti assicuro farò di tutto affinché non vada perduto".