La giovane centaura non ce l'ha fatta: spirata a 21 anni dopo una settimana di agonia

Ha lottato per una settimana ma, alla fine, si è arresta e il suo cuore ha smesso di battere nonostante tutti gli sforzi dei sanitari del "Bufalini" di Cesena dove era ricoverata in seguito al drammatico incidente in cui era rimasta coinvolta. Non ce l'ha fatta la 21enne sammarinese Sara Manzaroli che, la scorsa domenica, aveva perso il controllo della sua moto per poi andare ad impattare contro il palo della segnaletica stradale sulla collina del Ventoso, vicino al confine con San Marino. La ragazza, in sella a un motard, era stata sbalzata sull'asfalto ed era andata subito in arresto cardiaco. In quel momento, lungo la strada, stava transitando un medico anestesista che le aveva subito praticato le manovre di rianimazione in attesa dell'arrivo dei soccorsi. Oltre all'ambulanza del 118 era intervenuta anche l'elimedica da Ravenna e, dopo essere stata stabilizzata, la 21enne era stata trasportata d'urgenza nel nosocomio cesenate ma nonostante tutti gli sforzi dei medici è spirata senza riprendere conoscenza. Sulla dinamica dell'incidente gli agenti della polizia locale di Santarcangelo sono ancora al lavoro per ricostruire quanto accaduto. La giovane frequentava l’Università degli Studi di Bologna e viveva con la famiglia a Borgo Maggiore.