Le manovre proibite innescano una drammatica carambola, ad avere la peggio un centauro

Ci sarebbero una serie di manovre azzardate all'orgine dell'incidente che si è verificato nella prima serata di martedì a Rimini e che ha visto un centauro venire trasportato d'urgenza e col codice di massima gravità al "Bufalini" di Cesena. Il sinistro è avvenuto poco dopo le 18 all'altezza del Prisma quando, secondo i primi accertamenti, un anziano al volante di un monovolume si trovava nella carreggiata in direzione di Ravenna fermo in colonna. All'improvviso l'uomo avrebbe svoltato a sinistra per fare un'inversione a "U" mentre alle sue spalle, superando i veicoli fermi oltre alla doppia striscia continua, stava arrivando un ragazzo in sella a un Ducati Monster. Il centauro si è trovato la vettura davanti all'improvviso ed è andato a schiantarsi contro la fiancata di sinistra. Un impatto tremendo, con la moto che si è letteralmente spezzata in due, e il motociclista è carambolato sull'asfalto. E' scattato l'allarme che ha fatto accorrere sul posto il personale del 118 con due ambulanze e l'auto medicalizzata oltre ai vigili del fuoco. Il motociclista, una volta stabilizzato, è stato trasportato d'urgenza nel nosocomio cesenate per una serie di traumi. Sull'Adriatica, per i rilievi di rito e per ricostruire con esattezza la dinamica, è intervenuta la polizia Stradale.