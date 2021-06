Manovra azzardata dell'auto, scooterista si schianta contro la portiera

Il veicolo avrebbe fatto un'inversione a "U" per aggirare il nuovo spartitraffico installato tra il viale regina Margherita e via Portofino

E' stato trasportato al "Bufalini" di Cesena con il codice di massima gravità, ma non sarebbe in pericolo di vita, uno scooterista 25enne rimasto coinvolto in un incidente stradale nel pomeriggio di giovedì. Il sinistro si è verificato intorno alle 15 all'incrocio tra viale regina Margherita e via Portofino. Secondo una prima ricostruzione una donna, al volante di una Toyota, nel tentativo di aggirare il nuovo spartitraffico avrebbe effettuato una inversione a "U" mentre dalla aprte opposta stava arrivando lo scooterista. Il 25enne è così andato a schiantarsi contro la portiera dell'utilitaria rovinando sull'asfalto. Soccorso dai sanitari del 118, arrivati sul posto con ambulanza e auto medicalizzata, il giovane è stato quindi trasportato nel nosocomio cesenate per un trauma cranico. Per ricostruire con esattezza il sinistro è intervenuta una pattuglia della polizia Municipale.