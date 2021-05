Minivan vola fuori strada e finisce nel greto del fiume con 6 persone a bordo

Sono in corso le operazioni di soccorso da parte dei vigili del fuoco, del Soccorso alpino e del 118 per un incidente stradale che si è verificato nella prima mattinata di mercoledì a Cà Raffaello tra le province di Rimini e Arezzo. Dai primi riscontri pare che un minivan, con 6 persone a bordo, abbia perso il controllo lungo la Strada comunale di Roffelle uscendo di strada e precipitando nel torrente. Si tratterebbe di un gruppo di dipendenti della ditta che sta realizzando il metanodotto tra la Toscana e l'Emilia-Romagna. L'allarme è scattato intorno alle 7.45 mettendo così in moto la macchina dei soccorsi. Secondo quanto emerso uno dei feriti è rimasto incastrato tra le lamiere e, al momento, sono in corso le operazioni di salvataggio da parte dei vigili del fuoco del distaccamento di Novafeltria supportati dall'elicottero del 115 e dal personale del Soccorso alpino.

