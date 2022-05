Moto si schianta contro automobile, scooterista trasportato in elicottero d'urgenza al Bufalini di Cesena

Incidente tra uno scooter e una Ford attorno alle 19 di sabato (7 maggio) a Riccione. Lo scontro è avvenuto in via Castrocaro. Ad avere la peggio lo scooterista che dopo lo schianto è stato sbalzato dalla moto cadendo rovinosamente a terra; immediati i soccorsi è stato trasportato in elisoccorso al Bufalini di Cesena, in codice tre, ma non è in pericolo di vita. A bordo della Ford una donna che è invece stata trasportata all’Infermi di Rimini, ha riportato dei traumi a seguito di impatto da airbag. Secondo le prime ricostruzioni auto e moto stavano procedendo in direzione di Rimini, quando l’auto ha iniziato una svolta a sinistra e lo scooter che era in fase di sorpasso si è schiantato sulla parte posteriore dell’auto. Oltre ai soccorsi, con due ambulanze ed elicottero, sono intervenuti gli agenti della Polizia locale del Comune di Riccione per i rilievi del caso.