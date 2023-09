Muore dopo 6 giorni di agonia l'architetto riccionese coinvolto in un incidente stradale

Si è spento al "Bufalini" di Cesena, dove era ricoverato dallo scorso 10 settembre per un grave incidente stradale, l'architetto e designer riccionese Marco Bologna. Il professionista 58enne, con la passione per i motori e le mountain bike, non è riuscito a superare i traumi riportati nella rovinosa caduta dalla moto avvenuta alle 21 della scorsa domenica nel tratto faentino dell'A14. L'uomo, insieme alla compagna, stava rientrando nella Perla Verde quando avrebbe perso il controllo della potente due ruote rovinando sull'asfalto. Dai primi rilievi sarebbe emerso che nessun altro mezzo era coinvolto nel sinistro e, il 58enne, aveva riportato lesioni molto serie tanto da essere trasportato immediatamente nel nosocomio cesenate. La compagna, invece, aveva riportato traumi meno gravi. Nonostante tutti gli sforzi dei sanitari, il cuore del professionista ha smesso di battere e i funerali di Bologna si svolgeranno nei prossimi giorni.