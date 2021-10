Muore dopo una settimana di agonia il ciclista caduto in piazza Malatesta

Non ce l'ha fatta Attilio Gambetti, il pensionato di 78 anni deceduto in seguito alle lesioni riportate dopo essere rovinato dallo "scalone" appena realizzato

E' deceduto all'ospedale "Infermi", dove era ricoverato dallo scorso 28 settembre, Attilio Gambetti il pensionato di 78 anni caduto rovinosamente in piazza Malatesta a Rimini con la sua bicicletta. Un incidente che aveva animato la campagna elettorale cittadina con la denuncia dell'accaduto che era arivata dal candidato Enzo Ceccarelli e che, in quella occasione, aveva stigmatizzato i lavori di riqualificazione della piazza. In particolare a finire nel mirino era stata la zona a ridosso del castello, dove è stata realizzata la piscinetta, caratterizata da un gradone alto circa mezzo metro. L'anziano, intorno alle 23 del 28 settembre, era in sella alla sua biciclete e non è stato chiarito se a causa di un malore improvviso o a causa del buio era andato ad infilarsi nel dislivello volando a terra e riportando la frattura delle prime due vertebre cervicali. Soccorso dal personale del 118, che lo aveva trovato a terra incosciente, il 78enne era stato rianimato per oltre mezz'ora prima di essere trasportato d'urgenza nel nosocomio riminese.

I familiari dell'anziano, che risiedeva a Reggio Emilia ma che continuava a frequentare Rimini dove possedeva un appartamento, scossi per la scomparsa del parente tendono ad escludere che il 78enne fosse stato vittima di un malore prima della caduta e, al momento, la ricostruzione dei fatti è ancora al vaglio della polizia Municipale. Numerose erano state le critiche per quel tratto di piazza Malatesta, che sempre nella mattinata del 28 settembre aveva visto un secondo aziano che camminava con un deambulatore andare a cadere nello stesso punto, definito "scarsamente illuminato" nelle ore notturne.