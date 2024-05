Nello scontro il centauro vola sull'asfalto, il ferito trasportato in eliambulanza al "Bufalini"

E' stato trasportato al "Bufalini" di Cesena col codice di massima gravità, ma non sarebbe in pericolo di vita, il centauro 38enne rimasto coinvolto in un incidente stradale nella tarda mattinata di mercoledì. Il sinistro si è verificato a Rimini nel tratto cittadino della Marecchiese, all'altezza del "Villagio Azzurro" e ha coinvolto una Chevrolet Spark e una Ducati Monster. Da una prima ricostruzione pare che l'utilitaria stesse uscendo da via Tosi per immettersi sulla strada principale quando, sulla Marecchiese, è arrivato il motociclista che procedeva in direzione monte. Il 38enne non è riuscito ad evitare la vettura e, dopo averla centrata in ieno, è carambolato sull'asfalto per diversi metri.

Rimasto sempre cosciente, è stato soccorso dal personale del 118 arrivato sul posto con ambulanza e auto medicalizzata. Vista la dinamica, i sanitari hanno allertato l'eliambulanza da Ravenna che è atterrata in uno spiazzo poco distante. Il ferito, una volta stabilizzato, è stato trasportato d'urgenza nel nosocomio cesenate. Per permettere i soccorsi ed effettuare i rilievi di rito, la Municipale ha provveduto a bloccare temporaneamente il traffico che vista l'ora di punta ha avuto pesanti rallentamenti.