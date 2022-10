Non dà la precedenza all'ambulanza in sirena e si schianta contro il mezzo di soccorso

Rocambolesco incidente nella notte tra sabato e domenica, a Rimini, dove una Mini è andata a schiantarsi contro un'ambulanza del 118. Il sinistro si è verificato poco dopo la mezzanotte in viale Valturio, all'altezza del civico 7, quando dai primi riscontri pare che l'auto non abbia dato la precedenza al mezzo di soccorso che stava intervenendo su un'emergenza sanitaria. Un impatto violento ma, nonostante questo, sia l'automobilista che l'equipaggio del 118 sono rimasti praticamente illesi.

Sul posto, oltre alla polizia Municipale per i rilievi di rito e per accertare con esattezza la dinamica del sinistro, è intervenuta anche una squadra dei vigili del fuoco che ha messo in sicurezze

l'ambulanza e spento le sirene che erano andate in tilt continuando a suonare.