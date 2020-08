Schianto auto-moto all'uscita del sottopassaggio, gravissimo il centauro

Gravissimo incidente nel pomeriggio di martedì, a Misano. Lo schianto tra una moto e un'auto è avvenuto pochi minuti prima delle 18 all'intersezione tra via Liguria e via Giacomo Matteotti, che si trova a ridosso di un sottopassaggio ferroviario. Secondo le prime informazioni, il motociclista percorreva via Matteotti in direzione monte ed era quindi appena uscito da sottopassaggio quando si è schiantato contro un'auto che occupava l'area dell'incrocio. L'esatta dinamica dell'incidente è al vaglio dei carabinieri.

Gravissime le condizioni del centauro, che dopo l'impatto è stata sbalzato contro il muro di contenimento della rampa di accesso al sottopassaggio. La moto è rimasta distrutta nell'impatto. L'uomo, un bagnino di circa 60 anni, è stato soccorso in condizioni disperate dal personale del 118, giunto sul posto con l'ambulanza, l'auto medicalizzata e poi anche con l'ausilio dell'elicottero delle emergenze, che ha portato il ferito con un codice di massima gravità all'ospedale Bufalini di Cesena.