Camion in svolta travolge una bici: grave una ciclista di 35 anni

Colpita un camion in svolta all'incrocio, è stata portata con un codice di massima gravità all'ospedale di Rimini una donna di 35 anni che viaggiava in bicicletta. E' l'incidente che è avvenuto intorno alle 16,30 di venerdì pomeriggio a Riccione, all'intersezione tra via Tasso e via Verdi. Secondo le prime ricostruzioni dell'accaduto, entrambi i mezzi percorrevano la stessa strada, in direzione monte. Il camion avrebbe quindi "aggaciato" la ciclsta mentre era impegnato in una manovra di svolta a destra, travolgendo la bicicletta che aveva a fianco. Sul posto si è portata la Polizia Locale di Riccione. La 35enne in sella alla bici è stata portata dall'ambulanza del 118 all'ospedale Infermi di Rimini con gravi lesioni agli arti inferiori.