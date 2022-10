Furgone con una squadra di operai a bordo si ribalta in un giardino privato: tre feriti

Spettacolare incidente, ma per fortuna non grave, quello che si è verificato sabato pomeriggio intorno alle 16.40 in via Osteria del Bagno. L'incidente ha coinvolto solo un veicolo, un furgone che è uscito di strada sfondando e distruggendo la recinzione di un'abitazione privata. Nello schianto è stata anche abbattuta una colonnina della distribuzione del gas. A bordo del mezzo c'erano tre operai, che sono rimasti tutti feriti, anche se in modo non grave. Un uomo è stato portato all'ospedale Bufalini di Cesena, con un codice di alta urgenza ma non in pericolo di vita. Meno gravi gli altri due, che hanno riportato ferite di media entità, portati a Rimini. Sul posto si sono portate le ambulanze per soccorrere i feriti e smistarli nei due ospedali romagnoli, i vigili del fuoco e due pattuglie della Polizia Locale per i rilievi, con l'ausilio anche di una pattuglia dei carabinieri. I vigili del fuoco hanno prevveduto, assieme ai tecnici di Adrigas, a ripristinare la colonnina del gas .