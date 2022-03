Schianto auto-bici, anziana incastrata sotto la macchina viene liberata dai passanti: è grave

Grave incidente stradale nel pomeriggio di domenica in via Settembrini, nei pressi dell'ospedale. Una donna è finita sotto le ruote di un'auto in un incidente avvenuto all'intersezione con via Betteloni. E' quanto successo intorno alle 17,30. Il veicolo, una Suzuki, stava uscendo da via Betteloni per immettersi a destra con senso obbligato su via Settembrini in direzione centro città. Nella svolta l'auto, condotta da un giovane, ha impattato con una bicicletta che proveniva sulla destra. In quel punto c'è lo sbocco di una pista ciclabile, saranno i rilievi delle forze dell'ordine ha indicare con precisione la dinamica dello schianto.

L'impatto è stato violento, la donna - un'anziana - è finita sotto l'auto, che è stata sollevata da diversi presenti per liberare la ferita. Nel frattempo sono giunti i soccorritori del 118 che hanno preso l'ananzia e l'hanno portata con un codice di massima gravità all'ospedale Bufalini di Cesena, nonostante l'incidente sia avvenuto a ridosso dell'ospedale di Rimini. Al Bufalini, infatti, si trova il trauma center attrezzato per i casi più gravi. Via Settembrini è stata chiusa temporaneamente al traffico per permettere i soccorsi.