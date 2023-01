Nel tragico incidente perse la vita Gianluca Grossi, l'automobilista condannata per omicidio stradale

E' stata condannata a 8 mesi, con la sospensione della pena, in quanto ritenuta colpevole di omicidio stradale l'automobilista 63enne coinvolta nell'incidente nel quale perse la vita a soli 57 anni Gianluca Grossi, l'ex direttore sportivo di Pedale riminese poi nello staff dell’Eurobike Riccione. La difesa della donna, seguita dall'avvocato Raffaele Moretti, ha già annunciato il ricorso in Appello in quanto secondo la ricostruzione del perito di parte sarebbe stato il ciclista a tenere una velocità elevata per quel tratto di strada andando poi a tamponare la vettura che lo precedeva. Il sinistro era avvenuto nella tarda mattinata del 21 agosto del 2018 sulla Strada Provinciale 91 in località Senatello di Casteldelci. Grossi si trovava con altri cicloamatori e stava procedendo tra i tornanti in discesa quando la Fiat Panda guidata dalla 63enne aveva iniziato una svolta a sinistra. La bici della vittima era andata ad impattare contro la vettura scaraventando il 57enne sull'asfalto.

Era scattato l'allarme e, sul posto, erano accorsi i sanitari del 118 coi primi soccorritori che vista la gravità della situazione avevano anche allertato l'elimedica da Ravenna. Grossi era stato stabilizzato sul posto per poi essere trasportato d'urgenza al "Bufalini" di Cesena dove, però, era spirato dopo tre giorni di agonia nonostante tutti gli sforzi dei medici.