Raffica di incidenti in autostrada: grave una famiglia di svizzeri con una bambina di 6 anni

Pomeriggio di passione per gli automobilisti che si trovavano nel tratto riminese dell'A14 dove, tra le 17 e le 18.30, s sono verificati due gravi incidenti per un totale di quattro feriti tutti in gravi condizioni. Il primo sinistro, con 4 mezzi coinvolti, è avvenuto poco prima delle 17 a circa 500 metri dall'uscita di Rimini sud in direzione di Riccione. Per cause ancora in corso di accertamento a scontrarsi sono stati due mezzi pesanti, un camion e un'autocisterna che trasportava mais, una vettura con a bordo una famiglia di turisti svizzeri e una seconda auto. Nell'impatto tutti i mezzi sono rimasti sulla carreggiata provocando un "tappo" che ha reso particolarmente difficoltoso raggiungere il posto per i soccorritori. In A14 sono intervenuti i mezzi del 118 e i vigili del fuoco con questi ultimi che hanno provveduto a liberare dalle lamiere una bambina di 6 anni che viaggiava coi genitori sull'auto con targa svizzera.

E' stato chiesto l'intervento dell'eliambulanza e, il soccorritore di Romagna Soccorso, si è dovuto calare col verricello per prestare aiuto ai feriti. La bambina, una volta stabilizzata, è stata portata fuori dall'autostrada in ambulanza e poi caricata sull'elimedica per essere trasferita d'urgenza al "Bufalini" di Cesena. Anche i genitori della piccola, dopo le prime cure, sono stati trasportati nel nosocomio cesenate col codice di massima gravità. Il conducente della seconda vettura coinvolta, invece, ha riportato lesioni meno gravi ed è stato portato al pronto soccorso di Rimini. Illesi i conducenti dei mezzi pesanti.

Il secondo sinistro, invece, si è verificato intorno alle 18.30 al confine tra Cesena e Rimini sempre nella corsia sud. Quattro i feriti nella carambola di cui, uno, in gravi condizioni che è stato trasportato dall'eliambulanza all'ospedale di Bologna. Per permettere i soccorsi, e far atterrare l'elicottero, si è reso necessario chiudere temporaneamente anche la corsia nord.

Pesanti i disagi per la circolazione autostradale con le auto della Polstrada che hanno effettuato il servizio di safety car per rallentare il traffico e, allo stesso tempo, distribuire bottigliette d'acqua agli automobilisti rimasti intrappolati in A14 fino a dopo le 20. Le code hanno superato i 20 chilometri.