Paurosa carambola in autostrada: 4 mezzi coinvolti e traffico completamente bloccato

Una tremenda carambola, con 4 mezzi coinvolti, si è verificata nel pomeriggio di lunedì nel tratto riminese dell'A14. Il sinistro è avvenuto poco prima delle 17 a circa 500 metri dall'uscita di Rimini sud in direzione di Riccione e, secondo i primi riscontri, il traffico autostradale è completamente bloccato. Sul posto stanno intervenendo i mezzi del 118 e l'eliambulanza da Ravenna oltre ai vigili del fuoco e la Polizia Stradale. Autostrade per l'Italia segnala code di oltre 5 chilometri in aumento in direzione sud e consigliano di uscire al casello di Rimini nord.

