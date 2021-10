Pauroso frontale sulla via Emilia, feriti incastrati tra le lamiere dei mezzi

L'incidente si è verificato nella mattinata di martedì, la strada chiusa in entrambe le corsie per permettere i soccorsi da parte dei vigili del fuoco e del personale del 118

Tremendo frontale, nella mattianta di martedì, sulla via Emilia coi feriti rimasti incastrati tra le lamiere e liberati dai vigili del fuoco. Lo scontro tra un monovolume che procedeva in direzione nord e una Opel Corsa in senso opposto si è verificato intorno alle 10.20 all'altezza delle Cave Pesaresi quando, per cause ancora in corso di accertamento, i due mezzi sono venuti a collisione. Un impatto estramemente violento che ha completamente distrutto la parte anteriore di entrambi i veicoli con gli occupanti che sono rimasti bloccati all'interno degli abitacoli.

Sul posto sono accorsi i mezzi del 118, due ambulanze, l'auto medicalizzata e l'eliambulanza da Ravenna, oltre al personale del 115 che ha provveduto a liberare i feriti per poi affidarli ai sanitari. Il più grave, del quale non sono ancora state fornite le generalità, è stato trasportato in elicottero al "Bufalini" di Cesena. Per permettere i soccorsi, ed effettuare i rilievi di rito, la via Emilia è stata chiusa in entrambe le direzioni da una pattuglia della polizia Stradale.