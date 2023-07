Travolta sulle strisce da uno scooter: 39enne trasportata con l'elimedica al Bufalini

Travolta da uno scooter mentre stava attraversando sulle strisce pedonali. L'incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di sabato, poco dopo le 19, in viale Tripoli, all'altezza di via Tobruk. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia Locale, la malcapitata, una 39enne, si trovava sulle linee zebrate per completare l'attraversamento della carreggiato, quando è stata colpita da uno scooter che procedeva in direzione monte.

La 39enne è stata scaraventata sull'asfalto, riportando gravi lesioni al capo. Soccorsa dai sanitari del 118, che hanno operato con un'ambulanza, l'auto col medico a bordo e l'elimedica, è stata trasportata col codice di massima gravità al "Bufalini". Durante le fasi di stabilizzazione, la ferita non ha perso conoscenza.