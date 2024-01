Perde il controllo della vettura e si ribalta, attimi di paura per una donna incinta

Un incidente si è registrato martedì mattina (16 gennaio) lungo la via San Martino in Venti, a Rimini. Una donna incinta si è capottata in autonomia lungo la strada, dopo aver perso il controllo del veicolo, i motivi sono in corso di accertamento. Per liberare la ragazza dalle lamiere si è reso necessario l’intervento da parte dei Vigili del fuoco. A parte il grosso spavento, le condizioni della donna non sono gravi. Insieme ai Vigili del fuoco, chiamati dagli addetti del 118, è intervenuta anche la Polizia locale. Per sicurezza è stato richiesto l’intervento anche dell’elisoccorso, che però non ha poi svolto il trasporto in ospedale.