Perde il controllo del camion ed esce di strada, camionista muore sul colpo

Era residente a Rimini il camionista 61enne, di origini romene, deceduto nella prima mattinata di martedì in seguito a un incidente stradale nel ravennate. Il dramma si è consumato intorno alle 6.20 sull'A14dir quando, dai primi riscontri, il mezzo pesante stava viaggiando in direzione di Ravenna. Per cause ancora in corso di accertamento, improvvisamente la vittima avrebbe perso il controllo del mezzo pesante che è uscito di strada col 61enne rimasto incastrato nell'abitacolo. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti i sanitari del 118 ma nonostante i disperati tentativi il medico non ha potuto far altro che dichiararne il decesso. Per i rilievi di rito, e per accertare con esattezza la dinamica del sinistro, è intervenuta la Polizia Stradale.