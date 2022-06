Perde il controllo del furgone e finisce nel fosso lungo l'Adriatica

Pomeriggio campale, quello di lunedì, nel tratto riminese dell’Adriatica dove oltre all'incidente mortale e all'incendio lungo la carreggiata si è verificato un secondo sinistro. L'incidente si è verificato verso le 14 all'altezza di Igea Marina dove, per cause ancora in corso di accertamento, il conducente di un autocarro ha perso il controllo del mezzo finendo nel fossato che costeggia la Ss16. Sul posto è accorsa l'ambulanza del 118 e l'auto medicalizzata coi sanitari che hanno provveduto a stabilizzare il ferito, un 57enne ravennate, che è stato poi trasportato d'urgenza al "Bufalini" di Cesena dove non sarebbe in pericolo di vita.