Perde il controllo del triciclo e si schianta contro a un muro

E' stata trasportata in eliambulanza al "Bufalini" di Cesena una donna 50enne di origini romene rimasta coinvolta in un incidente stradale nel primo pomeriggio di venerdì a Bellaria. Secondo una prima ricostruzione, poco prima delle 14 la signora stava pedalando in sella a un triciclo in via Rosmini quando, per cause ancora in corso di accertamento da parte della polizia Muncipale, la straniera ha perso il controllo del mezzo andando a schiantarsi contro il muretto di un'abitazione. Un violento impatto che le ha provocato un trauma cranico-facciale facendola poi rovinare sull'asfalto dove è rimasta sanguinate. Soccorsa dai passanti che hanno dato l'allarme al 118, sul posto è intervenuta l'ambulanza col personale di Romagna Soccorso che ha provvedutoa fornirle le prime cure. A causa delle lesioni è stato richiesto l'intervento dell'eliambulanza da Ravenna e, dopo essere stata stabilizzata, la 50enne è stata trasportata nel nosocomio cesenate dove non sarebbe comunque in pericolo di vita.