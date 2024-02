Perde il controllo dell'auto e cappotta, l'automobilista estratta dalle lamiere dai vigili del fuoco

Spettacolare carambola, senza gravi conseguenze per la guidatrice, nella tarda mattinata di martedì con un'Alfa Romeo Mito che è cappottata terminando la sua corsa a ruote in aria. L'incidente si è verificato intorno alle 13 a Riccione, lungo viale Rimini, nei pressi dell'incrocio con via Montefiore. Per cause ancora in corso di accertamento una donna, al volante della Mito, stava procedendo in direzione nord quando ha perso il controllo. Nella sbandata è andata ad impattare contro una Fiat Panda parcheggiata lungo la strada e, il primo veicolo, si è ribaltato. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco che hanno provveduto a liberare la guidatrice per poi affidarla alle cure del 118. Stabilizzata, la conducente è stata poi trasportata al "Bufalini" di Cesena con un codice di media gravità. Per permettere i soccorsi, e rimuovere i mezzi coinvolti, la polizia Municipale ha provveduto a chiudere la strada per poi effettuare i rilievi di rito per ricostruire con esattezza la dinamica.