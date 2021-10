Perde il controllo dell'auto e finisce nella scarpata, interventi i vigili del fuoco

Se l'è cavata con tanta paura un'automobilista 20enne che, nella prima mattinata di mercoledì, ha perso il controllo della sua Ford Fiesta finendo in una scarpata. L'incidente è avvenuto intorno alle 8 a Ponte Messa quando, per cause ancora in corso di accertamento, una 20enne di Badia Tedalda ha iniziato a sbandare con l'auto che ha centrato in pieno una colonnina del metano per poi terminare la carambola uscendo di strada rimanendo a ruote all'aria. Sul posto sono accorsi il personale del 118 e i vigili del fuoco con questi ultimi che, oltre a mettere in sicurezza l'area per la fuoriuscita del gas, hanno provveduto ad estrarre la 20enne dalle lamiere e affidarla alle cure dei sanitari. Una volta stabilizzata, l'automobilista è stata trasportata in ospedale con lesioni di lieve entità. Parte della carreggiata è stata chiusa dai carabinieri per permettere al personale del 115 i soccorsi e bloccare la perdita di metano.